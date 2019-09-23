Российские минивэны Peugeot и Citroen получат полный привод

В октябре текущего года на заводе ПСМА в Калужской области начнется выпуск полноприводных модификаций фургонов Peugeot Expert и Citroen Jumpy, а также их пассажирских версий Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer

Узел полноприводной трансмиссии для линейки вэнов и фургонов PSA разработан французской фирмой Dangel. Его масса — 85 килограммов. Любопытный факт, обычно Dangel сама дооснащает автомобили, однако, в нашей стране все комплектующие будут устанавливаться сразу на конвейере. Подключение оси реализовано через вискомуфту: при пробуксовке передних колес на задние поступает до 70 процентов момента.

К слову, кое-чего российские автомобили будут лишены. Речь идет о блокировке дифференциала, которая устанавливается на европейские автомобили. В то же время все отечественные автомобили получат увеличенный до 200 миллиметров дорожный просвет, металлическую защиту картера двигателя, элементов трансмиссии, топливного бака и заднего редуктора. Все машины будут оснащаться двухлитровым дизелем мощностью 150 лошадиных сил и шестиступенчатой механической коробкой передач.