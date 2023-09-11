Российские водители больше не могут заехать в ЕС

Европейский союз запретил водителям из России въезд на свою территорию на автомобилях с российскими номерами

Теперь россиянам официально запрещены даже автопоездки по личным целям. Пересечение границы с любой страной ЕС на транспортном средстве, зарегистрированном в России, будет чревато конфискацией автомобиля. Согласно статье 3i Регламента Совета 833/2014, граждане России не могут временно ввозить личные вещи, включая транспортные средства, на территорию ЕС.

Эксперты считают, что такая радикальная мера служит слишком широкой трактовкой введенных против России санкций. Изначально санкции запретили импорт российских товаров, включая автомобили, в Евросоюз. Само понятие «импорт» предполагает ввоз товара в другую страну с целью его дальнейшей реализации. Однако личные транспортные средства, на которых россияне въезжают в ЕС, к импорту никакого отношения не имеют.

По факту сейчас происходит конфискация частной собственности граждан России, которые находятся на территории ЕС. Причем, автомобили с российскими госномерами, которые были ввезены в ЕС до официального запрета, все равно подлежат изъятию. Это происходит вследствие слишком формального толкования санкций европейскими органами исполнительной власти.

Эксперты полагают, что данное решение будет признано незаконным, однако для этого потребуется время. На данным момент россиянам настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок в Европу на личных автомобилях. Автомобилистам, уже находящимся в ЕС со своим транспортным средством, советуют проявить осторожность, снять номера и не выезжать на улицы.