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15 июн 2022

Российские заправки будут проверять тайные покупатели

Российские заправки будут проверять тайные покупатели

Глава Росстандарта Антон Шалаев сообщил, что с 2023 года ведомство начнет проводить надзорные мероприятия на российских автозаправочных станциях

Проверки будут осуществлять путем привлечения тайных покупателей, которые оценят качество топлива и добросовестность работников заправок. Особое внимание будет уделено вопросам недолива топлива. Правда, каким инструментарием будут обладать инспекторы – не уточняется. Росстандарт лишь сообщил, что у них есть некие методики, согласно которым можно будет даже провести экспресс-анализ по выявлению качества бензина и дизеля.

По словам представителей ведомства, метод мониторинговой закупки хорошо зарекомендовал себя в мировой практике. Специалисты ожидают, что подобные контрольно-надзорные мероприятия позволят эффективно выявлять нарушения прав граждан.

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