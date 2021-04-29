Российский автопром переходит на зеленые рельсы

Похоже, что наша страна решила пойти по европейскому пути. Конечно же, отказываться от традиционных моторов никто не собирается, однако, компании обяжут продавать определенный объем электромобилей.

Да, вы не ослышались – Минпромторг в 2030 году будет диктовать автомобильным производителям условия по обязательному объему продаж «чистых» машин, то есть электромобилей и гибридов. Правда, есть и некоторые послабления – к «чистым» относятся и машины, работающие на водороде и газе. Хорошо, с газом все в понятно – такие машины у нас существуют, а что там с водородом? Оказывается, что это направление будет активно осваиваться. Уже в этом году запустится производство водородных поездов и судов

«Наша страна в полной мере включилась в процесс «зелёного» разворота. Чтобы придать ему ускорение, будем инициировать монетарные стимулы отказа от использования энергоёмких технологий и «грязных» ресурсов», — цитирует ТАСС главу Минпромторга, Дениса Мантурова.