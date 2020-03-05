Автомобильный портал Motorpage
5 мар 2020

Российский авторынок стал снова падать

Российский авторынок стал снова падать

В феврале в России было реализовано 119 073 новых легковых автомобиля, что на 2,2% меньше, чем в аналогичном месяце 2019 г., сообщается в отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ)

«В феврале продажи были на 2% ниже по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, что соответствовало ожиданиям рынка. Однако, учитывая, что некоторые бренды перестали публиковать данные о продажах ежемесячно (во всем мире, включая Россию), общая картина рынка на данный момент не является полной. В следующем месяце АЕБ опубликует квартальный отчет, который, как ожидается, будет отражать совокупные результаты продаж всех брендов, представленных в России, за первые 3 месяца 2020 года», — отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

Большинство компаний из десятки лидеров российского рынка показали отрицательные результат. Увеличить продажи в феврале смогли только марки Hyundai (+1%), Renault (+19%), Toyota (+17%) и Volkswagen (+2%). Лидером рейтинга остается отечественная марка Lada, под которой АвтоВАЗ реализовал 25 002 автомобиля — на 7% меньше, чем годом ранее.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...

Mercedes-Benz не хочет выделяться

05 марта 2020

У МКАД появится дублер

05 марта 2020
Lada XRay Cross

LADA X-ray Cross и Яндекс - дружба навек

05 марта 2020

Экология - Бред! Автомобили это подтвердили

05 марта 2020
Genesis G80 2021

В Genesis анонсировали новый седан G80

05 марта 2020

Ford анонсировал электрический Transit

04 марта 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lexus RX - lexus rx 2020 отделяет зерна от плевел в области тьмы Тест драйв
04 марта 2020

Lexus RX
"Lexus RX отделяет зерна от плевел в области тьмы"
Opel Grandland X - opel grandland x 2018 чья кровь сильнее
Тест драйв
02 марта 2020

Opel Grandland X
"Чья кровь сильнее в Opel Grandland X"
Hyundai Sonata - hyundai sonata 2020 цифровая эволюция
Тест драйв
28 февраля 2020

Hyundai Sonata
"Цифровая эволюция"
Mitsubishi Outlander - энергия келаря
Автопутешествия
19 февраля 2020

Mitsubishi Outlander
"Энергия Келаря "

Написано новостей:

2 5 3 6 2