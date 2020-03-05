Российский авторынок стал снова падать

В феврале в России было реализовано 119 073 новых легковых автомобиля, что на 2,2% меньше, чем в аналогичном месяце 2019 г., сообщается в отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ)

«В феврале продажи были на 2% ниже по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, что соответствовало ожиданиям рынка. Однако, учитывая, что некоторые бренды перестали публиковать данные о продажах ежемесячно (во всем мире, включая Россию), общая картина рынка на данный момент не является полной. В следующем месяце АЕБ опубликует квартальный отчет, который, как ожидается, будет отражать совокупные результаты продаж всех брендов, представленных в России, за первые 3 месяца 2020 года», — отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

Большинство компаний из десятки лидеров российского рынка показали отрицательные результат. Увеличить продажи в феврале смогли только марки Hyundai (+1%), Renault (+19%), Toyota (+17%) и Volkswagen (+2%). Лидером рейтинга остается отечественная марка Lada, под которой АвтоВАЗ реализовал 25 002 автомобиля — на 7% меньше, чем годом ранее.