Российский электрокар «Кама-1» перенесет метаморфозы

Глава КамАЗ, Сергей Когогин, заявил о серьезных намерениях по расширению линейки исполнений отечественного электрокара.

Как сообщает ТАСС, завод собирается двигаться в направлении коммерческого транспорта, благо платформа электрокара легко масштабируется под эти задачи. Заявлено, что архитектура останется неизменной, только несколько увеличатся размеры силового агрегата. Напомним, что стандартный электрокар оснащается электродвигателем на 80 кВт. Автомобиль способен разгоняться до 150 км/ч и проезжать без подзарядки до 250 километров.

Сборка может начаться уже в следующем году, хотя по некоторым данным этот процесс запустится не раньше 2023 года. Что касается перехода на коммерческие автомобили, то это следующий этап развития всего проекта «Кама-1».