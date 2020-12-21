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21 дек 2020

Российский электрокар «Кама-1» перенесет метаморфозы

Российский электрокар «Кама-1» перенесет метаморфозы
Автор фото: фирма-производитель

Глава КамАЗ, Сергей Когогин, заявил о серьезных намерениях по расширению линейки исполнений отечественного электрокара.

Как сообщает ТАСС, завод собирается двигаться в направлении коммерческого транспорта, благо платформа электрокара легко масштабируется под эти задачи. Заявлено, что архитектура останется неизменной, только несколько увеличатся размеры силового агрегата. Напомним, что стандартный электрокар оснащается электродвигателем на 80 кВт. Автомобиль способен разгоняться до 150 км/ч и проезжать без подзарядки до 250 километров.

Сборка может начаться уже в следующем году, хотя по некоторым данным этот процесс запустится не раньше 2023 года. Что касается перехода на коммерческие автомобили, то  это следующий этап развития всего проекта «Кама-1».

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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