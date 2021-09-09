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9 сен 2021

Российский Peugeot Partner обзавелся двумя новыми версиями

Российский Peugeot Partner обзавелся двумя новыми версиями
Автор фото: фирма-производитель

Популярный фургончик французского автопроизводителя теперь можно будет приобрести в пассажирской и грузопассажирской версиях.

Начнем с последней. В грузопассажирском Peugeot Partner Profi St могут разместиться 4 пассажира и водитель.  Cалон и грузовой отсек получили обивку из специального ABS-пластика, так что голого металла здесь практически нет.  Что касается пассажирского Peugeot Partner Tour, то это трехрядный автомобиль с компоновкой 2+3+2, который способен взять на борт семерых пассажиров.

Что касается агрегатов, то их набор стандартный - на выбор доступны бензиновый мотор 1.6VTi мощностью 115 л.с. и дизельный 1.6HDi мощностью 90 л.с. обе версии агрегатируются механической коробкой передач.

При написании новости использовалась информация:
Mail.ru

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