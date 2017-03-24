Автомобиль, спроектированный по мотивам классического британского спорткара, хоть и имеет небольшое сходств с оригиналом, но был полностью сконструирован специалистами российской компании DK Racing

По словам руководителя фирмы Михаила Даева, спорткар под названием Shortcut, разработан для гоночных трасс, а не адаптирован под них на основе дорожной платформы. Благодаря этому Shortcut является единственным настоящим спорткаром в ценовом диапазоне до миллиона рублей. Глава DK Racing подчеркнул, что автомобиль лишен вспомогательных электронных систем, имеет задний привод и механическую 5-ступенчатую коробку передач, что делает его настоящей зажигалкой, доступной широкой публике.

Двигатель Shortcut обладает мощностью в 150 л.с., а на высокооктановом бензине выдает и до 170 сил, что является солидным показателем, учитывая, что масса автомобиля не превышает тонны. Вдобавок, уже в штатную комплектацию входят регулируемые амортизаторы, по словам производителя, отечественного производства.

Автомобиль обладает спортивным паспортом РАФ, имеет стальной каркас, гарантирующий должную безопасность и систему пожаротушения. На нем можно участвовать в отечественных гоночных сериях – спорткар имеет соответствующее разрешение, а вот для общественных дорог, увы, сертификации у автомобиля нет.