Российским водителям может не хватить номеров

От кризиса страдает не только отрасль автомоибльной промышленности, но и некоторые сопутствующие области, скажем, производство номерных знаков

На сегодняшний день эта сфера функционирует в штатном режиме, однако, как сообщают представители Союза изготовителей автомобильных номеров, совсем скоро производители могут столкнуться с нехваткой комплектующих. К примеру, до недавнего времени защитные пленки закупались у американской компании 3M, но из-за санкций она ушла из России, теперь приходится осуществлять закупки у партнеров из Кореи и Китая. К сожалению, они не могут покрыть всего спроса.

Занятно, но оборудование для промышленного изготовления ГРЗ- в основном российского производства, однако датчики, электроника, моторы-редукторы и ряд других комплектующих к ним в основном импортные. Их замена в среднесрочной перспективе также может стать проблемой — из-за антироссийских санкций.