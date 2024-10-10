GOLD STARS Discovery объявила шорт-лист главных достижений в российском туризме и гостеприимстве

Сегодня в Москве озвучили финалистов первого сезона Национальной экспертной премии в области туризма и гостеприимства GOLD STARS Discovery. Цель премии — отметить выдающиеся достижения в сфере туризма и гостеприимства России за прошедший год.

Премия GOLD STARS Discovery основана на принципах прозрачности, независимости и объективности. Жюри состоит из ведущих экспертов, обладающих глубокими знаниями в области туризма и гостеприимства.

Заявки на участие принимались до 1 июля, после чего эксперты провели тщательное голосование. По его результатам сформирован список финалистов, которые соревнуются в нескольких номинациях

Финалисты в основных категориях:

Место, регион, курорт:

Москва

Санкт-Петербург

Курорт «Манжерок»

Эко-курорт Grand Chalet Altay

Природный парк на острове Монерон

Инфраструктура:

Запуск 3 и 4 Московских центральных диаметров (МЦД)

Первый речной маршрут в Москве

Новый терминал аэропорта «Толмачёво»

Мостовой переход через реку Зея

Реконструкция Южного речного вокзала

Гастрономия:

Проект «Арктическая кухня»

Фестиваль Wine Picnic

Рестораны курорта «Манжерок»

Проект «ЭКО НИВА»

Локаворский ресторан MOST

Гостеприимство:

Курорт «Манжерок»

Парк-отель «Усадьба Мещёрская»

Эко-курорт Grand Chalet Altay

Отель GERASIMOV

Palmira Palace Resort & Spa

Культурная программа:

Выставка Николая Рериха

Фестиваль «Дикая мята»

Музей «Автоваз»

Фестиваль «Горький +»

Музей Спасской башни Казанского Кремля

Специальные номинации:

Туристическая персона года:

Дмитрий Чернышенко — вице-премьер РФ

Сергей Корнеев — экс-глава комитета по туризму Санкт-Петербурга

Сергей Суханов — глава корпорации «Туризм.рф»

Юрий Гордеев — руководитель проекта «Туристическая инфраструктура»

Екатерина Шаповалова — руководитель проекта «Гастрономическая карта России»

Лучший департамент туризма:

Воронежская область

Новгородская область

Смоленская область

Тюменская область

Республика Алтай



Лучший автомобиль для путешествий: Финалистами стали 27 моделей, продажи которых стартовали в течение прошлого года, или заявки на участие которых были поданы автопроизводителями.

Торжественная церемония награждения состоится в декабре в Москве, где будут объявлены победители первой премии GOLD STARS Discovery.