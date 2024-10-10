GOLD STARS Discovery объявила шорт-лист главных достижений в российском туризме и гостеприимстве
Сегодня в Москве озвучили финалистов первого сезона Национальной экспертной премии в области туризма и гостеприимства GOLD STARS Discovery. Цель премии — отметить выдающиеся достижения в сфере туризма и гостеприимства России за прошедший год.
Премия GOLD STARS Discovery основана на принципах прозрачности, независимости и объективности. Жюри состоит из ведущих экспертов, обладающих глубокими знаниями в области туризма и гостеприимства.
Заявки на участие принимались до 1 июля, после чего эксперты провели тщательное голосование. По его результатам сформирован список финалистов, которые соревнуются в нескольких номинациях
Финалисты в основных категориях:
Место, регион, курорт:
- Москва
- Санкт-Петербург
- Курорт «Манжерок»
- Эко-курорт Grand Chalet Altay
- Природный парк на острове Монерон
Инфраструктура:
- Запуск 3 и 4 Московских центральных диаметров (МЦД)
- Первый речной маршрут в Москве
- Новый терминал аэропорта «Толмачёво»
- Мостовой переход через реку Зея
- Реконструкция Южного речного вокзала
Гастрономия:
- Проект «Арктическая кухня»
- Фестиваль Wine Picnic
- Рестораны курорта «Манжерок»
- Проект «ЭКО НИВА»
- Локаворский ресторан MOST
Гостеприимство:
- Курорт «Манжерок»
- Парк-отель «Усадьба Мещёрская»
- Эко-курорт Grand Chalet Altay
- Отель GERASIMOV
- Palmira Palace Resort & Spa
Культурная программа:
- Выставка Николая Рериха
- Фестиваль «Дикая мята»
- Музей «Автоваз»
- Фестиваль «Горький +»
- Музей Спасской башни Казанского Кремля
Специальные номинации:
Туристическая персона года:
- Дмитрий Чернышенко — вице-премьер РФ
- Сергей Корнеев — экс-глава комитета по туризму Санкт-Петербурга
- Сергей Суханов — глава корпорации «Туризм.рф»
- Юрий Гордеев — руководитель проекта «Туристическая инфраструктура»
- Екатерина Шаповалова — руководитель проекта «Гастрономическая карта России»
Лучший департамент туризма:
- Воронежская область
- Новгородская область
- Смоленская область
- Тюменская область
- Республика Алтай
Лучший автомобиль для путешествий: Финалистами стали 27 моделей, продажи которых стартовали в течение прошлого года, или заявки на участие которых были поданы автопроизводителями.
Торжественная церемония награждения состоится в декабре в Москве, где будут объявлены победители первой премии GOLD STARS Discovery.