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10 окт 2024

GOLD STARS Discovery объявила шорт-лист главных достижений в российском туризме и гостеприимстве

GOLD STARS Discovery объявила шорт-лист главных достижений в российском туризме и гостеприимстве

GOLD STARS Discovery объявила шорт-лист главных достижений в российском туризме и гостеприимстве

Сегодня в Москве озвучили финалистов первого сезона Национальной экспертной премии в области туризма и гостеприимства GOLD STARS Discovery. Цель премии — отметить выдающиеся достижения в сфере туризма и гостеприимства России за прошедший год.

Премия GOLD STARS Discovery основана на принципах прозрачности, независимости и объективности. Жюри состоит из ведущих экспертов, обладающих глубокими знаниями в области туризма и гостеприимства.

Заявки на участие принимались до 1 июля, после чего эксперты провели тщательное голосование. По его результатам сформирован список финалистов, которые соревнуются в нескольких номинациях

Финалисты в основных категориях:

Место, регион, курорт:

  • Москва
  • Санкт-Петербург
  • Курорт «Манжерок»
  • Эко-курорт Grand Chalet Altay
  • Природный парк на острове Монерон

Инфраструктура:

  • Запуск 3 и 4 Московских центральных диаметров (МЦД)
  • Первый речной маршрут в Москве
  • Новый терминал аэропорта «Толмачёво»
  • Мостовой переход через реку Зея
  • Реконструкция Южного речного вокзала

Гастрономия:

  • Проект «Арктическая кухня»
  • Фестиваль Wine Picnic
  • Рестораны курорта «Манжерок»
  • Проект «ЭКО НИВА»
  • Локаворский ресторан MOST

Гостеприимство:

  • Курорт «Манжерок»
  • Парк-отель «Усадьба Мещёрская»
  • Эко-курорт Grand Chalet Altay
  • Отель GERASIMOV
  • Palmira Palace Resort & Spa

Культурная программа:

  • Выставка Николая Рериха
  • Фестиваль «Дикая мята»
  • Музей «Автоваз»
  • Фестиваль «Горький +»
  • Музей Спасской башни Казанского Кремля

Специальные номинации:

Туристическая персона года:

  • Дмитрий Чернышенко — вице-премьер РФ
  • Сергей Корнеев — экс-глава комитета по туризму Санкт-Петербурга
  • Сергей Суханов — глава корпорации «Туризм.рф»
  • Юрий Гордеев — руководитель проекта «Туристическая инфраструктура»
  • Екатерина Шаповалова — руководитель проекта «Гастрономическая карта России»

Лучший департамент туризма:

  • Воронежская область
  • Новгородская область
  • Смоленская область
  • Тюменская область
  • Республика Алтай


Лучший автомобиль для путешествий: Финалистами стали 27 моделей, продажи которых стартовали в течение прошлого года, или заявки на участие которых были поданы автопроизводителями.

Торжественная церемония награждения состоится в декабре в Москве, где будут объявлены победители первой премии GOLD STARS Discovery.

При написании новости использовалась информация:
Discovery Russia

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