Рождение новой российской марки: АвтоВАЗ зарегистрировал логотип

Дочерняя компания АвтоВАЗа ООО ”Автоваз Санкт-Петербург” (владеет бывшим заводом Nissan в Питере) подала заявку в Федеральный институт промышленной собственности для регистрации нового товарного знака. Ожидается, что под данным логотипом будут выпускаться автомобили совместно с китайской компанией Chery

Сам товарный знак оформлен в виде буквы X с горизонтальной линией, вписанную в овал. Напоминает смесь логотипов китайского Xpeng и корейского Hyundai, но надеемся, что проблем при регистрации это не вызовет. Можно также заметить некое родство с логотипом Chery, как будто их эмблема отзеркаливается в верхней и нижней половинках.

Согласно другому мнению, буква X отражает дизайнерский стиль марки Lada. Ярче всего данный стиль фигурирует в оформлении передней части таких моделей, как Granta, Vesta, Largus и Niva Travel. С другой стороны, литера X присутствует и в несостоявшемся проекте Lada X-cross 5 (перелицованный FAW Bestune T77), которую начали собирать на заводе в Санкт-Петербурге до введения нового пакета санкций.

В заявке фигурирует два варианта оформления: классический объемный и минималистичный. Судя по категориям, они будут применяться практически на всех возможных транспортных средствах, собранных на мощностях АвтоВАЗ. Кроме того, под новым брендом будет выпускаться и различный мерч, включая спорттовары и игрушки.

О планах запуска нового российского бренда несколько дней назад сообщил глава АвтоВАЗа Максим Соколов. Уже в этом году, вероятно, под новым брендом будут представлены несколько моделей C- и D-сегментов в различных вариантах кузова. Пока сотрудничество с компанией Chery не подтверждено, возможно, оно держится в секрете, чтобы не спровоцировать введения новых ограничений против российского бизнеса. По слухам, первая модель, которой достанется новый логотип, будет перелицованный кроссовер Chery Tiggo 7 Pro. Автомобили без шильдиков уже начали поступать на завод в Петербурге еще в конце декабря прошлого года.