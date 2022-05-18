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18 май 2022

Россия сможет победить дефицит электронных компонентов.

Россия сможет победить дефицит электронных компонентов.

Мировой кризис микрочипов катком прошелся по многим сферам промышленности, включая производство автомобилей. Как бороться с проблемой?

Российские власти придумали способ устранения дефицита полупроводников в национальном автопроме. Кратко его можно объяснить одной фразой- если электронику к нам не везут, мы будем производить ее сами.
 
По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, автомобили отечественного производства до конца года начнут переводить на унифицированные базовые электронные компоненты."До конца этого года первые новые импортозамещенные направления будут реализованы и начнут поставляться потребителям из отрасли машиностроения"-заявил чиновник в официальном сообщении министерства.
 
Если верить статистике, то на сегодняшний день в нашей стране работают около двух десятков предприятий, которые могут поставлять электронные компоненты автопрому. Впрочем, многие эксперты сходятся во мнении, что их продукции хватит лишь для обеспечения базовых комплектаций машин.
 
 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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