Мировой кризис микрочипов катком прошелся по многим сферам промышленности, включая производство автомобилей. Как бороться с проблемой?

Российские власти придумали способ устранения дефицита полупроводников в национальном автопроме. Кратко его можно объяснить одной фразой- если электронику к нам не везут, мы будем производить ее сами.

По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, автомобили отечественного производства до конца года начнут переводить на унифицированные базовые электронные компоненты."До конца этого года первые новые импортозамещенные направления будут реализованы и начнут поставляться потребителям из отрасли машиностроения"-заявил чиновник в официальном сообщении министерства.

Если верить статистике, то на сегодняшний день в нашей стране работают около двух десятков предприятий, которые могут поставлять электронные компоненты автопрому. Впрочем, многие эксперты сходятся во мнении, что их продукции хватит лишь для обеспечения базовых комплектаций машин.