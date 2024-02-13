С 15 февраля Латвия вводит запрет на российские автомобили

Соответствующий закон приняли еще 15 ноября, и с тех пор у российских автомобилистов был срок в три месяца, чтобы вывезти свое транспортное средство из страны или зарегистрировать его в Латвии

Начиная с 15 февраля, согласно новому регламенту, владельцев автомобилей с российскими номерами будут штрафовать в размере от 750 до 2000 евро или грозит конфискация. Данный закон не касается работников российских диппредставительств и российских граждан, совершающих транзит в Калининградскую область. В последнем случае для совершения переезда через территорию Латвийского государства дается 24 часа часа с момента пересечения границы.

Отмечается, что зарегистрировать в Латвии автомобили, приобретенные официально в России, фактически невозможно, поскольку они не имеют необходимый европейский сертификат соответствия. Многим российским гражданам, проживающим на территории Латвии в данный момент, пришлось вернуться на родину, чтобы продать свое транспортное средство и приобрести в Европе машину с соответствующими номерами.