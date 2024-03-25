С 1 апреля вводятся новые правила на получение водительских удостоверений

Новые правила, с одной стороны, смогут облегчить сдачу экзамена ГИБДД, а с другой стороны, могут растянуть процесс получения водительского удостоверения

Главное изменение в практической части экзамена - это повышение допустимых штрафных балов с 5 до 7. Также для выполнения задания “разворот в ограниченном пространстве” увеличен допустимый коридор с 5 до 7 метров. Отмечается, что теперь на процессе сдачи экзамена может присутствовать представитель из автошколы. Это позволит снизить стресс во время практической части.

К сожалению, теперь после трех провальных попыток пересдать экзамен можно будет только через 6 месяцев, но не позднее 9 месяцев. Также граждане, совершившие административное правонарушение, не будут допущены к сдаче экзамена на год.

Ограничения коснутся и учеников серых автошкол. С 1 апреля автошколы, не имеющие необходимой материально-технической базы, не смогут продлить или получить соответствующую лицензию, а ученики таких школ не будут допущены к сдаче экзамена.

