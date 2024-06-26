С 1 июля за парковку в центре Москвы придется платить больше

Согласно опубликованному приказу столичного дептранса, с 1 июля на ряде центральных улиц Москвы стоимость парковки увеличится до 600 рублей в час

Речь идет о районах Арбат, Пресненский, Басманный, Мещанский, Таганский и Тверской. Соответствующую сумму придется платить за час в промежутке от 8:00 до 21:00. После 21:00 стоимость парковки составит 200 рублей в час. Кроме этого тарифы увеличатся и на закрытых парковках со шлагбаумами в центре столицы. Как сообщает Московский дептранс, это позволит освободить больше парковочных мест на самых загруженных улицах города.

С другой стороны, на 12 улицах Москвы стоимость парковочного места будет снижена. В их числе 1-я Магистральная, 1-я Ямская, Гаврикова, в Научном проезде и проезде Кулакова, Щелапутинском и Переведеновском переулках. Там час стоянки обойдется в 40 рублей.