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23 июл 2025

С 1 сентября в России вырастут пошлины для автовладельцев

С 1 сентября в России вырастут пошлины для автовладельцев

Госдума окончательно одобрила закон о повышении ряда государственных пошлин, касающихся владения и регистрации транспортных средств. Документ прошел третье чтение и ожидает утверждения Советом Федерации и подписания Президентом. В случае окончательного одобрения новые тарифы начнут действовать с 1 сентября 2025 года

Изменения коснутся практически всех ключевых документов, необходимых водителям. Так, пошлина за получение водительских прав нового образца увеличится с 3 тысяч до 6 тысяч рублей, а старого с 2 до 4 тысяч. Международные удостоверения также подорожают с 1,6 до 3,2 тысячи рублей.

Особенно существенно возрастет плата за свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) с 500 до 1,5 тысячи рублей (на бумаге) и с 1,5 до 4,5 тысячи (на пластике). За получение паспорта транспортного средства (ПТС) придется заплатить 1,2 тысячи рублей вместо прежних 800, а за внесение изменений в ПТС 525 рублей вместо 350.

Также увеличиваются пошлины за получение: госномеров (с 2 до 3 тыс. рублей), номера на прицепы и мотоциклы (с 1,5 до 2,25 тыс. рублей), свидетельство о соответствии ТС требованиям безопасности (с 1,5 до 4,5 тыс. рублей), разрешение на изменение конструкции автомобиля (с 1 до 3 тыс. рублей), а также документы для перевозки опасных грузов (с 1,5 до 2,25 тыс. рублей).

Кроме того, вводится новая пошлина в размере 500 рублей за внесение сведений в Единую автоматизированную систему технического осмотра.

При написании новости использовалась информация:
autonews

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