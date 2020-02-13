С Карлоса Гона опять требуют денег

Nissan подал иск к Карлосу Гону на 90 миллионов долларов. Такую сумму требуют с Карлоса Гона в качестве возмещения ущерба, понесенного Nissan из-за «многолетних нарушений и мошеннических действий»

Nissan подал гражданский иск против бывшего главы концерна Карлоса Гона. Компания намеревается получить 90 млн долларов компенсации за убытки, которые, по ее мнению, были причинены деятельностью топ-менеджера за годы его управления, сообщает ТАСС. Это уже второй гражданский иск Nissan против Гона. В августе компания подала иск на Британских Виргинских островах, где, как утверждается, проводились незаконные платежи.

Ранее бывший руководитель альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлос Гон предсказал банкротство Nissan в течение двух-трех лет. Об этом заявил его адвокат во время пресс-конференции. Сам Гон на данный момент находится в Ливане. До этого он нарушил условия залога и покинул Японию, где находился под домашним арестом. Свое решение он объяснил «политическим преследованием». Он также подчеркнул, что не собирается оставаться «в плену несправедливой японской судебной системы».