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13 фев 2020

С Карлоса Гона опять требуют денег

С Карлоса Гона опять требуют денег

Nissan подал иск к Карлосу Гону на 90 миллионов долларов. Такую сумму требуют с Карлоса Гона в качестве возмещения ущерба, понесенного Nissan из-за «многолетних нарушений и мошеннических действий»

Nissan подал гражданский иск против бывшего главы концерна Карлоса Гона. Компания намеревается получить 90 млн долларов компенсации за убытки, которые, по ее мнению, были причинены деятельностью топ-менеджера за годы его управления, сообщает ТАСС.  Это уже второй гражданский иск Nissan против Гона. В августе компания подала иск на Британских Виргинских островах, где, как утверждается, проводились незаконные платежи.

Ранее бывший руководитель альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлос Гон предсказал банкротство Nissan в течение двух-трех лет. Об этом заявил его адвокат во время пресс-конференции. Сам Гон на данный момент находится в Ливане. До этого он нарушил условия залога и покинул Японию, где находился под домашним арестом. Свое решение он объяснил «политическим преследованием». Он также подчеркнул, что не собирается оставаться «в плену несправедливой японской судебной системы».

При написании новости использовалась информация:
РБК

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