SAIC начинает продажи нового гибридного минивэна Maxus Dajia 9

Марка Maxus, входящая в концерн SAIC, объявила о старте продаж нового минивэна Dajia 9. Это подключаемый гибрид длиной 5,27 метра. Цены на родине стартуют от 299 900 юаней (примерно 3 800 000 рублей)

В плане дизайна Dajia 9 очень похожа на младший электрический минивэн Dajia 7, продажи которого стартовали в прошлом году. Только у “девятки” габариты значительно больше (5270/2000/1848 мм., при колесной базе в 3200 мм.) и салон выглядит более премиально. Внутри 7 посадочных мест, по формуле 2+2+3. На втором ряду два достаточно крупных кресла с различными комфортными функциями. Спереди установлена широкая трапециевидная панель, разделенная на три экрана: 10,25-дюймовую “приборку” и два дисплея мультимедийной системы по 12,3 дюйма каждый. Оснащение включает аудиосистему с 12 динамиками от JBL, 64-цветовую подсветку, адаптивный круиз-контроль, а также систему помощи водителю уровня 2+.

В основе силовой установки - 1,5-литровый турбомотор мощностью 150 л.с. (235 Нм) и один электродвигатель на 236 л.с. (390 Нм). Покупателям на выбор предложены две батареи ёмкостями 24,7 или 39,7 кВт*ч. В первом случае запас хода на электротяге составит 115 км, а во втором - 225 км (по циклу CLTC). В гибридом же режиме автомобиль способен преодолеть до 1309 км при полном баке и заряде аккумулятора.