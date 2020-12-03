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3 дек 2020

Самый мощный пикап Hennessey представлен людям

Самый мощный пикап Hennessey представлен людям
Автор фото: фирма-производитель

Тюнинг-ателье Hennessey представило суперпикап Venom 800 Supercharged. Новинка базируется на базе Ford-F150, которому серьезно прокачали техническую часть

Что главное в заряженной машине? Правильно – двигатель! И здесь со стандартным V8 произошли серьезные метаморфозы. Так движок оснастили массивным нагнетателем, интеркулером, доработанной системой впрыска, альтернативной выхлопной системой и новым блоком управления. Все это дало сильную прибавку к мощности – 816 лошадиных сил, когда базовый вариант ровно в два раза меньше энерговооружен.

Помимо нового мотора, пикап снабдили внедорожными амортизаторами и фирменными 20-дюймовыми колёсами. Дорожный просвет пикапа благодаря доработанной подвеске увеличился на 150 мм. Кроме того, «Веном» получит тормоза Brembo, модифицированный передний бампер и дополнительный диодный свет. Злая машина получилась, однако, как вы считаете?

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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