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27 фев 2025

Самым популярным люксовым автомобилем в России стал Rolls-Royce Cullinan

Самым популярным люксовым автомобилем в России стал Rolls-Royce Cullinan
Автор фото: фирма-производитель

По данным агентства «АВТОСТАТ», в январе 2025 года в России было продано 39 новых автомобилеи? сегмента Luxury, что на 35% больше, чем за аналогичныи? период прошлого года. Рост продаж в данном сегменте наблюдается уже седьмои? месяц подряд.

Лидером среди люксовых брендов стал Rolls-Royce, реализовавшии? 16 автомобилеи?. На втором месте оказался Bentley с 12 проданными машинами, а третью позицию занял Lamborghini с 10 экземплярами. Также в январе был продан один новыи? Ferrari, тогда как Maserati и Aston Martin не зафиксировали продаж.

Самои? популярнои? люксовои? моделью стал Rolls-Royce Cullinan, разошедшии?ся тиражом в 11 экземпляров. В трои?ку лидеров также вошли Lamborghini Urus (9 штук) и Bentley Bentayga (7 штук).

Напомним, что в прошлом году Cullinan получил рестаи?линг, которыи? в основном коснулся дизаи?на и оснащения. Под капотом, как и прежде, располагается 6,8-литровыи? V12 максимальнои? мощностью 600 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатым “автоматом”. Привод - полныи?.
 

При написании новости использовалась информация:
Автостат

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