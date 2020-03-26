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26 мар 2020

Самоизоляция сократила число ДТП

Самоизоляция сократила число ДТП

В Москве общее число машин на дорогах снизилось на 4%, также на 27% сократилось количество ДТП

В Москве число ДТП сократилось на 27%. Такие показатели в Департаменте транспорта объяснили самоизоляцией горожан в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«По состоянию на 10:00 сегодняшнего дня (в сравнении с 26 февраля этого же года) на 44% сократились поездки в метро, на 32% — в наземном транспорте, на 32% — в электричках, на 26% — в каршеринге, на 23% — в такси. Общее число машин на дорогах снизилось на 4%», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что эпидемия коронавируса COVID-19 начала влиять на трафик в Москве. Так, в утренние часы количество автомобилей на дорогах снизилось на 11% в связи с тем, что многие перешли на режим удаленной работы. При этом по вечерам наблюдаются значительные затруднения, особенно возле больших магазинов и крупных торговых центров.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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