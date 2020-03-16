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16 мар 2020

Samsung совершает революцию в мире автомобильных батарей

Samsung совершает революцию в мире автомобильных батарей

Samsung разрабатывает твердотельные аккумуляторы, которые позволят электромобилям проезжать до 800 км на одной подзарядке. Срок появления новой технологии в серийных моделях пока не уточняется

Исследователи из Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT) и Samsung R&D Institute Japan (SRJ) создали прототип твердотельной батареи, способной выдержать свыше 1000 циклов заряда. Таким образом, им удалось продвинуться вперед с точки зрения основного слабого места такого типа АКБ — долговечности.

Группа ученых заявляет, что они нашли способ сделать твердотельные батареи более безопасными, долговечными и с высокими общими характеристиками. Для этого они изготовили анод из нового ультратонкого нанокомпозитного слоя серебра. Это решение позволило нарастить энергетическую плотность в 2-2,5 раза в сравнении с современными литий-ионными аналогами. В итоге такие твердотельные аккумуляторы окажутся примерно вдвое компактнее.

Отрасль уже давно строит большие планы на твердотельные АКБ, но у них есть большой недостаток — склонность металла к росту дендритов, игольчатых кристаллов или «металлических усов», которые развиваются на аноде батареи во время зарядки. Эти дендриты могут привести к короткому замыканию, в итоге страдают безопасность и срок службы.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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