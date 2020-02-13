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13 фев 2020

Сбербанк начнет страховать автомобили

Сбербанк начнет страховать автомобили

У клиентов банка может появиться возможность оформления полисов автострахования, включая ОСАГО и каско, в мобильном приложении

Компания Сбербанк не исключает скорого выхода на рынок автострахования с собственными продуктами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу крупнейшего российского банка Германа Грефа. По его словам, окончательного решения по этому вопросу пока не принято.

«Пока решения по собственным продуктам нет, мы в процессе размышления на эту тему. Во второй половине года мы сможем более точно сказать что-то на эту тему», — заявил топ-менеджер. Напомним, что ранее в пресс-службе банка заявили, что возможность оформления полисов автострахования, включая ОСАГО и каско, появится в мобильном приложении Сбербанка до конца нынешнего года

При написании новости использовалась информация:
РБК

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