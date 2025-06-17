Седан Lynk & Co получит гибридную силовую установку

Компания Lynk & Co опубликовала первые официальные изображения своей новой модели Lynk & Co 10 EM-P. Это “умный” полноприводный гибридный седан, построенный на платформе Zeekr. Выход новинки на китайский рынок запланирован на третий квартал 2025 года

Внешне Lynk & Co 10 не отличается от своего электрического аналога Z10. Автомобиль получил идентичную LED-оптику в форме буквы "h" и спортивные бампера с широкими воздухозаборниками. Дизайн дополняют скрытые дверные ручки и спойлер на крышке багажника. Длина седана составляет 5050 мм, ширина – 1966 мм,

высота – 1487 мм и колесная база – 3005 мм.

Модель построена на платформе CMA Evo. В основе силовой установки 1,5-литровый бензиновый двигатель и три электромотора (два спереди и один сзади). Суммарная мощность – 530 л.с. и 755 Нм крутящего момента. Привод – полный.