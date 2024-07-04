Seres покупает бренд Aito и все патенты у Huawei

Seres объявила о приобретении автомобильного бренда Aito и всех связанных с маркой патентов у китайского IT-гиганта Huawei. Отмечается, что сумма сделки составила 2,5 миллиардов юаней, что эквивалентно 344 миллиона долларов

Huawei продолжит разработку технического оборудования для автомобилей, включая лидары, электродвигатели и системы автопилота. Huawei уже не будет принимать участие в производстве, однако, являясь основателем альянса HIMA, вероятно, приложит усилия к дальнейшему проектированию автомобилей для бренда.

Все это является частью трансформации сотрудничества Huawei с автомобильными производителями. Ранее компания уже отдала, согласно идентичным сделкам, производителям BAIC и Chery бразды правления марками Stelato и Luxeed соответственно. По некоторым данным, это также связано с расширением марок на международные рынки.