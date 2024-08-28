Автомобильный портал Motorpage
28 авг 2024

Южная Корея введет обязательную сертификацию батарей из-за участившихся случаев возгораний

Южная Корея введет обязательную сертификацию батарей из-за участившихся случаев возгораний

Правительство Южной Кореи подготовило ряд мер по предотвращению участившихся случаев возгорания электромобилей. В первую очередь, они будут касаться новой сертификации батарей и ограничений на парковку

С октября этого года автопроизводители будут обязаны предоставлять подробную информацию о технических характеристиках и поставщиках батарей, которые устанавливаются на их электромобили. Новые правила будут действовать в рамках местных стандартов безопасности. Ранее автопроизводители предоставляли соотвествующую информацию о своих батареях на добровольной основе. Также власти намерены запретить въезд электрокарам на подземные парковки, если их уровень заряда батарей превышает 90% и перезаряжать батареи на зарядных станциях свыше 80%.

Ранее предполагалось, что соответствующие меры в Южной Корее будут введены не раньше 2025 года. Однако правительство решило поторопиться с ограничениями после недавнего крупного пожара на подземной парковке, вызванного возгоранием Mercedes-Benz EQE. В итоге, было уничтожено почти 140 автомобилей и 1600 корейских семей остались без электричества и воды на неделю. 

При написании новости использовалась информация:
carscoops

Комментарии к новости

Последние новости

...
Garavini: Fiat Topolino

Fiat Topolino получил особую версию от Garavini стоимостью от 45 000 евро

28 августа 2024
Chery Fulwin T11 (2025)

Представлен флагманский кроссовер Chery Fulwin T11

28 августа 2024

В ГАИ создали чат-бот, в котором можно пожаловаться на пьяного водителя и получить награду

27 августа 2024
Zeekr 7X

Zeekr показал некоторые детали интерьера 7X перед премьерой

27 августа 2024
TechArt: Porsche Cayenne S (2025)

Porsche Cayenne S получил тюнинг от TechArt

27 августа 2024
Ford Bronco Sport (2025)

Ford рассекретил Bronco Sport с внедорожным пакетом Sasquatch

27 августа 2024

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

FAW Bestune B70 - faw bestune b70 (2023) и снова про любовь Тест драйв
26 августа 2024

FAW Bestune B70
"И снова про любовь"
- groza traveller 800 в круиз на двух колесах
Мотоциклы
23 августа 2024


"В круиз на двух колесах"
Hongqi H5 - hongqi h5 (2023) бизнес-класс по-китайски
Тест драйв
19 августа 2024

Hongqi H5
"Бизнес-класс по-китайски"
Amber A5 - amber a5 (2024) от a до я
Тест драйв
16 августа 2024

Amber A5
"От A до Я"

Написано новостей:

3 5 0 3 0