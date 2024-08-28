Южная Корея введет обязательную сертификацию батарей из-за участившихся случаев возгораний

Правительство Южной Кореи подготовило ряд мер по предотвращению участившихся случаев возгорания электромобилей. В первую очередь, они будут касаться новой сертификации батарей и ограничений на парковку

С октября этого года автопроизводители будут обязаны предоставлять подробную информацию о технических характеристиках и поставщиках батарей, которые устанавливаются на их электромобили. Новые правила будут действовать в рамках местных стандартов безопасности. Ранее автопроизводители предоставляли соотвествующую информацию о своих батареях на добровольной основе. Также власти намерены запретить въезд электрокарам на подземные парковки, если их уровень заряда батарей превышает 90% и перезаряжать батареи на зарядных станциях свыше 80%.

Ранее предполагалось, что соответствующие меры в Южной Корее будут введены не раньше 2025 года. Однако правительство решило поторопиться с ограничениями после недавнего крупного пожара на подземной парковке, вызванного возгоранием Mercedes-Benz EQE. В итоге, было уничтожено почти 140 автомобилей и 1600 корейских семей остались без электричества и воды на неделю.