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27 апр 2023

Shelby выпустила свой первый электрокар

Shelby выпустила свой первый электрокар
Автор фото: фирма-производитель

Американская фирма Shelby представила свою первую чисто электрическую модель. Ей стал обыкновенный кроссовер

Впрочем, удивляться этому не стоит – Shelby всегда связана с «Мустангами», а так как руководство Ford передало это наименование кроссоверу, то и в Shelby решили не отрываться от традиций. Да и сами представители компании заявляют, что сделали данную машину с прицелом на рынок Старого Света, то есть Европы, где электрификация идет полным ходом.

Первым делом тюнеры облегчили автомобиль. Стандартные капот, переднюю облицовку, передний сплиттер, боковые накладки и корпуса зеркал заменили на карбоновые. Подвеску занизили почти на 30 миллиметров. Какой либо модернизации силовой установки не произошло.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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