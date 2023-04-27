Shelby выпустила свой первый электрокар

Американская фирма Shelby представила свою первую чисто электрическую модель. Ей стал обыкновенный кроссовер

Впрочем, удивляться этому не стоит – Shelby всегда связана с «Мустангами», а так как руководство Ford передало это наименование кроссоверу, то и в Shelby решили не отрываться от традиций. Да и сами представители компании заявляют, что сделали данную машину с прицелом на рынок Старого Света, то есть Европы, где электрификация идет полным ходом.

Первым делом тюнеры облегчили автомобиль. Стандартные капот, переднюю облицовку, передний сплиттер, боковые накладки и корпуса зеркал заменили на карбоновые. Подвеску занизили почти на 30 миллиметров. Какой либо модернизации силовой установки не произошло.