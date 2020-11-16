Шины скоро подорожают

В России вступил в силу закон об обязательной маркировке автомобильных шин, но до сих пор ее не имеют более 90% представленных в розничной продаже покрышек. При этом с 15 декабря оборот «непомеченных» шин будет полностью запрещен

Покрышки помечают двумерным штрих-кодом DataMatrix, который включает последовательность из 75 букв и цифр, комбинация уникальная для каждой шины. Код — это учет в государственной информационной системе мониторинга за оборотом отдельных категорий товаров (ГИС МТ). Производители и оптовики обязаны регистрировать все шины в этой системе. Код наносится на этикетку, которая наклеивается на покрышки. Наличие такой маркировки подтверждает, что за товар были в полном объеме внесены все налоговые и таможенные платежи.

Немаркированные колеса, которые продаются сейчас, — это те, что были произведены или импортированы до 1 ноября 2020 года. Правительство дало 1,5 месяца на то, чтобы их распродали или «пометили» кодом. С 1 марта 2021 года продавцам запретят даже хранить новые немаркированные шины, иначе выпишут штраф от 5000 до 10 000 рублей для предпринимателя или от 50 000 до 300 000 рублей — для компании. Также все немаркированные изделия будут конфискованы.