Штраф за парковку увеличат вдвое

Плати пять тысяч вместо двух. В Государственную думу внесен проект поправок, который предполагает повышение штрафа за неоплаченную парковку, в два раза

В законопроекте указывается: "В целях обеспечения соразмерности стоимости платы за парковку и размера административного штрафа за неуплату этой стоимости, а также обеспечения последовательной реализации государственной политики и нормативного правового регулирования в области благоустройства в городе Москве законопроектом предлагается установить административный штраф за неоплату размещения транспортного средства на платной городской парковке в размере 5 000 рублей".

Инициативная группа считает, что нынешний размер штрафа несоразмерен стоимости стоянки на платных городских парковках: так, в течение суток стоянка на городских парковках, в зависимости от района, может обойтись в сумму от 960 до 7 140 рублей, а с учетом повышения тарифов эта цифра может «перевалить» уже за девять тысяч. По мнению создателей, изменения обеспечат «защиту права граждан на пользование благоустроенной городской инфраструктурой».