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3 фев 2020

Штрафы хотят привязать к МРОТ

Штрафы хотят привязать к МРОТ

На фоне всех событий связанных с увеличением штрафов глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов предлагает вернутся к практике привязки штрафов к МРОТ

Напомним, что до 2007 года штрафы за нарушение ПДД исчислялись не в конкретных суммах в рублях, а в МРОТ (минимальный размер оплаты труда). Стоит отметить, что в данный момент речь идет не о полном переходе к расчету штрафов на основе МРОТ, а лишь об ограничении максимального размера штрафа.

«В связи с опубликованными новыми штрафами, особенно для водителей, с учетом безобразно работающей системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД, предлагаю вернуться к теме привязки максимального штрафа для физических лиц к определенному проценту от минимального размера оплаты труда. Если сегодня у нас МРОТ зафиксирован на отметке 12 тысяч рублей, то максимальный штраф не может быть выше, чем 50% от МРОТ», — цитирует Нилова «РИА Новости».

При написании новости использовалась информация:
РБК

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