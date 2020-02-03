Штрафы хотят привязать к МРОТ

На фоне всех событий связанных с увеличением штрафов глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов предлагает вернутся к практике привязки штрафов к МРОТ

Напомним, что до 2007 года штрафы за нарушение ПДД исчислялись не в конкретных суммах в рублях, а в МРОТ (минимальный размер оплаты труда). Стоит отметить, что в данный момент речь идет не о полном переходе к расчету штрафов на основе МРОТ, а лишь об ограничении максимального размера штрафа.

«В связи с опубликованными новыми штрафами, особенно для водителей, с учетом безобразно работающей системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД, предлагаю вернуться к теме привязки максимального штрафа для физических лиц к определенному проценту от минимального размера оплаты труда. Если сегодня у нас МРОТ зафиксирован на отметке 12 тысяч рублей, то максимальный штраф не может быть выше, чем 50% от МРОТ», — цитирует Нилова «РИА Новости».