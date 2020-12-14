Штрафы на платных трассах снизят

Неслыханная щедрость - штраф за неоплаченный проезд по трассам платного характера будет снижен

Как сообщает «Коммерсантъ», Думский комитет по Госстроительству рекомендовал принять новые поправки к закону, вводящему вышеуказанный штраф. В чем будет разница? Если вспомнить первую редакцию законопроекта, то штраф за неоплаченный проезд составлял 2500 рублей для водителей легковушек и 5500 для грузовиков.

Поправки же регламентируют снизить наказание. В первом случае - до 1500 рублей, а во втором - до 5000 рублей. Более того будет внедрена система «одно нарушение за сутки». То есть после первой фиксации нарушения, повторных не будет. В свою очередь у водителей будет возможность сэкономить и оплатить штраф со скидкой, но в течение двадцати дней.

Здесь стоит сделать ремарку. Такая система штрафов внедрятся, в первую очередь, для дорог системы «свободного потока», иначе говоря, без шлагбаумов и каких-либо барьеров. Владельцы машин просто проезжают через специальные зоны, где с транспондеров списываются необходимые средства. Редакция Motoroage настоятельно рекомендует автолюбителям не нарушать ПДД.