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14 дек 2020

Штрафы на платных трассах снизят

Штрафы на платных трассах снизят

Неслыханная щедрость - штраф за неоплаченный проезд по трассам платного характера будет снижен

Как сообщает «Коммерсантъ», Думский комитет по Госстроительству рекомендовал принять новые поправки к закону, вводящему вышеуказанный штраф. В чем будет разница? Если вспомнить первую редакцию законопроекта, то штраф за неоплаченный проезд составлял 2500 рублей для водителей легковушек и 5500 для грузовиков.

Поправки же регламентируют снизить наказание. В первом случае - до 1500 рублей, а во втором - до 5000 рублей. Более того будет внедрена система «одно нарушение за сутки». То есть после первой фиксации нарушения, повторных не будет. В свою очередь у водителей будет возможность сэкономить и оплатить штраф со скидкой, но в течение двадцати дней.

Здесь стоит сделать ремарку. Такая система штрафов внедрятся, в первую очередь, для дорог системы «свободного потока», иначе говоря, без шлагбаумов и каких-либо барьеров. Владельцы машин просто проезжают через специальные зоны, где с транспондеров списываются необходимые средства. Редакция Motoroage настоятельно рекомендует автолюбителям не нарушать ПДД.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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