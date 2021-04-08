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8 апр 2021

Штрафы за нарушения на железнодорожных переездах возрастут

Штрафы за нарушения на железнодорожных переездах возрастут

Сейчас условный выезд на переезд при закрытом шлагбауме  грозит штрафом в одну тысячу рублей. Совсем скоро эта мера наказания будет увеличена до 5000 тысяч без возможности скидок

Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект, который увеличивает степень наказания за нарушения правил движения на железнодорожных переездах. Помимо, уже упомянутого, проезда при закрытом шлагбауме в список также входят самовольное открытие шлагбаума и пересечение нерегулируемого переезда при приближении поезда. К слову, у денежных штрафов есть и альтернатива – лишение прав на трехмесячный срок.

Подобное ужесточение мер произошло из-за  большого количества дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных участках. Справедливости ради стоит сказать, что прошлый год показал практически двадцатипроцентное снижение дтп (по сравнению с 2019 годом), по всей видимости, чиновники хотят стимулировать положительную динамику.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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