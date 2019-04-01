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1 апр 2019

Штутгарт запрещает дизельные двигатели

Штутгарт запрещает дизельные двигатели

Власти немецкого города Штутгарт ввели запрет на эксплуатацию в черте города дизельных автомобилей экологического класса Евро-4 и ниже

Такое решение было принято после того, как в 2018 году Федеральный административный суд Германии разрешил немецким городам вводить подобные запреты. Ограничение затронет все автомобили, включая уже зарегистрированные машины жителей города, – им будет запрещено как ездить, так и парковаться в черте города. К слову, экологический стандарт Евро-4  уже давно признан устаревшим, так как многие автопроизводители выпускали дизельные машины, соответствующие этим нормам, ещё в начале 2000-х годов.

Между тем, власти города не хотят останавливаться и в середине года планируют провести обсуждение по запрету эксплуатации автомобилей с экологическим классом Евро-5.  Сообщается, что данный экологический класс  также считается устаревшим. Что касается продаж новых автомобилей, то с 2015 года в Европе разрешено реализовывать лишь те новые автомобили, которые соответствуют исключительно стандарту Евро-6.

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При написании новости использовалась информация:
Automotive News Europe

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