Автомобильный портал Motorpage
11 май 2022

Шум от дорог вызывает заболевания сердца

Шум от дорог вызывает заболевания сердца

Необычное исследование провели ученые Медицинской школы Роберта Вуда Джонсона из американского Нью-Джерси - они обнаружили, что шум от дорог и магистралей является одной из причин возникновения сердечнососудистых заболеваний

Сам анализ строили следующим образом - просмотрев истории заболеваний более пятнадцати тысяч жителей штата, ученые сопоставили их с данными по транспортному шуму (предоставлены местным департаментом). Выяснилось, что в шумных районах сердечные приступы у людей случаются чаще. При этом в 5% случаев была обнаружена непосредственная связь госпитализаций по этой причине с повышенным акустическим дискомфортом.

К слову, значением, при котором шум уже считался повышенным, является 65 децибел. Говоря простым языком - выше уровня громкого человеческого разговора.  Ученые обратили внимание, что властям страны необходимо обратить повышенное внимание на шумоизоляцию жилых домов, а также на установку специальных акустических щитов вдоль дорог.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mercedes-Benz A-Class (2019)

Mercedes-Benz откажется от бюджетных моделей

11 мая 2022

Норвегия пересаживает владельцев электромобилей на общественный транспорт

06 мая 2022

Дизайнеры BMW предрекли конец эры гигантских экранов

06 мая 2022

Aston Martin погряз в долгах

06 мая 2022

Volkswagen анонсировал появление сразу трёх электрических новинок

06 мая 2022

Посол КНР пообещал россиянам много машин

06 мая 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Genesis GV80 - genesis gv80 (2021) то ли ангел, то ли демон, но точно не банальный Тест драйв
09 мая 2022

Genesis GV80
"То ли ангел, то ли демон, но точно не банальный Genesis GV80"
BMW 4 series - bmw 4-series coupe (2021) только имидж и ничего большего?
Тест драйв
03 мая 2022

BMW 4 series
"Только имидж и ничего большего?"
JAC J7 - jac j7 (2021) «учитесь, студенты!»
Тест драйв
29 апреля 2022

JAC J7
"«Учитесь, студенты!»"
Haval Jolion , Geely Coolray - гонки на 92-м: geely coolray пытается обставить haval jolion
Сравнительный тест
20 апреля 2022

Haval Jolion , Geely Coolray
"Гонки на 92-м: Geely Coolray пытается обставить Haval Jolion"

Написано новостей:

3 0 5 7 8