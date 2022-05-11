Шум от дорог вызывает заболевания сердца

Необычное исследование провели ученые Медицинской школы Роберта Вуда Джонсона из американского Нью-Джерси - они обнаружили, что шум от дорог и магистралей является одной из причин возникновения сердечнососудистых заболеваний

Сам анализ строили следующим образом - просмотрев истории заболеваний более пятнадцати тысяч жителей штата, ученые сопоставили их с данными по транспортному шуму (предоставлены местным департаментом). Выяснилось, что в шумных районах сердечные приступы у людей случаются чаще. При этом в 5% случаев была обнаружена непосредственная связь госпитализаций по этой причине с повышенным акустическим дискомфортом.

К слову, значением, при котором шум уже считался повышенным, является 65 децибел. Говоря простым языком - выше уровня громкого человеческого разговора. Ученые обратили внимание, что властям страны необходимо обратить повышенное внимание на шумоизоляцию жилых домов, а также на установку специальных акустических щитов вдоль дорог.