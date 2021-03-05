Сингапур раньше всех откажется от обычных автомобилей

Пока весь мир строит планы по отказу от традиционных автомобилей с ДВС лишь к 2030 году, в Сингапуре собираются сделать подобное гораздо раньше – на пять лет.

Да, к 2025 году Сингапур откажется от бензиновых и дизельных машин – об этом сообщает местное управление наземного транспорта. Любопытно, но изначально эти шаги планировалось осуществить позже – лет на десять, однако, по неуказанным причинам власти страны решили ускориться. Отказ от традиционных машин не является полностью таковым – власти перестанут регистрировать новые автомобили. Полный переход на зеленые рельсы состоится лишь к 2040 году.

Впрочем, уже сейчас власти готовы существенно улучшить городскую инфраструктуру для комфортного использования электрокаров. Так, например, будет установлено более 65 тысяч новых зарядных станций. Причем большая часть будет располагаться в частном секторе на окраинах городов, дабы жители не тратили свое время на поездки в центральные районы для «заправки».