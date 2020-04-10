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10 апр 2020

Система «Платон» может стать заменой спецпропусков

Система «Платон» может стать заменой спецпропусков

Перевозчики предлагают использовать «Платон» вместо бумажных пропусков в период пандемии COVID-19

В России могут изменить пропускную систему, которая действует в период пандемии коронавируса в некоторых регионах. Так, грузоперевозчики предлагают вместо бумажного разрешения использовать систему контроля на базе «Платона», сообщает ТАСС. Над соответствующим документом сейчас работает Межотраслевой экспертный совет по развитию грузовой автомобильной и дорожной отрасли (МОЭС).

«Применение созданной и действующей во время проведения чемпионата мира системы контроля на базе «Платон» с учетом полного применения технических средств, используемых Минтрансом России, необходимо, чтобы исключить получение бумажных пропусков, да еще и в разных форматах для каждого регионального ведомства, куда в период карантина вынуждены приходить перевозчики и стоять в очередях, рискуя своей безопасностью», — рассказал председатель межотраслевого совета Борис Рыбак.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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