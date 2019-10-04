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4 окт 2019

Система обнаружения пешеходов не эффективна

Система обнаружения пешеходов не эффективна

К таким выводам пришли эксперты Американской автомобильной ассоциации (AAA), протестировавшие несколько седанов, которые были оснащены автоматической системой экстренного торможения с обнаружением пешеходов

Исследования показали, что худший результат был зафиксирован в ночное время. По данным AAA, в темное время суток системы не успевали идентифицировать на дороге пешехода и активировать систему торможения.

В целом, один из лучших результатов системы показали при скорости движения автомобиля 30 км/ч. В этом сценарии «электронный помощник» предотвратил 40% столкновений с пешеходом. Когда же скорость была увеличена почти до 50 км/ч, «большинству систем не удалось избежать столкновения».

При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru

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