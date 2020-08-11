Автомобильный портал Motorpage
11 авг 2020

Системы помощи водителям когда-нибудь убьют их самих

Системы помощи водителям когда-нибудь убьют их самих

Системы помощи водителю сбоят каждые 13 километров. К такому выводу пришли исследователи Федерации автоклубов Северной Америки

Системы помощи водителю, работающие в современных автомобилях, нуждаются в доработке. Исследователи AAA выяснили, что системы ошибаются или сбоят, в среднем, каждые 13 километров (8 миль) — они очень «далеки от 100% надежности».

«Мы неоднократно обнаруживали, что активные системы помощи водителю работают нестабильно, особенно в реальных условиях, — говорит директор автомобильной инженерии и отраслевым связям AAA Грег Брэннон. — Производители должны работать над надежностью технологий, включая такие, как удержание автомобиля в полосе, и разработать более адекватную систему предупреждений».

Исследование показало, что 76% сбоев на дорогах общего пользования связаны с «потерей направления» системой удержания автомобиля в полосе движения или «неустойчивым положением в полосе». При этом в 66% случаев происходило столкновение с другим транспортным средством, а средняя скорость, на которой происходили аварии, составляет 40 километров в час.

При написании новости использовалась информация:
За рулем

Комментарии к новости

Последние новости

...

Запрет на использование подержанных запчастей не поддержали

11 августа 2020

Коронавирус все-таки уничтожил продажи автомобилей

11 августа 2020
Hyundai Ioniq (2020)

Hyundai убьет Tesla с помощью Ioniq

11 августа 2020
Ferrari SF90 Stradale (2020)

Ferrari отложила выпуск мощнейшего суперкара из-за коронавируса

10 августа 2020

На бесплатных трассах России повысят скоростной лимит

10 августа 2020
Kia K5

Kia K5 приехал в Россию

10 августа 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hyundai Genesis G90 - hyundai genesis g90 2019 предлагает попросту не обращать внимания на имидж Тест драйв
10 августа 2020

Hyundai Genesis G90
"Genesis G90 предлагает попросту не обращать внимания на имидж"
KIA XCeed - kia xceed 2020 cередина между переменными
Тест драйв
07 августа 2020

KIA XCeed
"Cередина между переменными"
Skoda Rapid - skoda rapid 2020 маленькие и большие радости от skoda rapid
Тест драйв
05 августа 2020

Skoda Rapid
"Маленькие и большие радости от Skoda Rapid"
Hyundai Sonata, Skoda Superb - сравнительный тест skoda superb 2020 и hyundai sonata 2020: холодная голова или горячее сердце?
Сравнительный тест
15 июля 2020

Hyundai Sonata, Skoda Superb
"Skoda Superb и Hyundai Sonata: холодная голова или горячее сердце?"

Написано новостей:

2 6 4 0 8