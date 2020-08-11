Системы помощи водителям когда-нибудь убьют их самих

Системы помощи водителю сбоят каждые 13 километров. К такому выводу пришли исследователи Федерации автоклубов Северной Америки

Системы помощи водителю, работающие в современных автомобилях, нуждаются в доработке. Исследователи AAA выяснили, что системы ошибаются или сбоят, в среднем, каждые 13 километров (8 миль) — они очень «далеки от 100% надежности».

«Мы неоднократно обнаруживали, что активные системы помощи водителю работают нестабильно, особенно в реальных условиях, — говорит директор автомобильной инженерии и отраслевым связям AAA Грег Брэннон. — Производители должны работать над надежностью технологий, включая такие, как удержание автомобиля в полосе, и разработать более адекватную систему предупреждений».

Исследование показало, что 76% сбоев на дорогах общего пользования связаны с «потерей направления» системой удержания автомобиля в полосе движения или «неустойчивым положением в полосе». При этом в 66% случаев происходило столкновение с другим транспортным средством, а средняя скорость, на которой происходили аварии, составляет 40 километров в час.