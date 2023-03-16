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16 мар 2023

Skoda не будет возобновлять работу в России

Skoda не будет возобновлять работу в России

Компания Skoda не видит возможностей в ближайшее время возобновить производство и продажу автомобилей на российском рынке.

В интервью ТАСС, глава Skoda, Клаус Зеллмер, отметил, что марка ведёт переговоры о продаже своих российских активов, включая производственные мощности и торговую сеть. Более того компания находится на завершающей стадии, то есть совсем скоро мы узнаем о громкой сделке. К сожалению, никаких деталей о контрагентах топ-менеджер не раскрыл.

Интересный факт - по итогам 2021 года Россия стала для Skoda вторым по значимости рынком после Германии. В статистике продаж компании за 2022 год Россия не упоминается вообще.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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