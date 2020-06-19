Сколько государство направило на поддержку автопрома в 2020 году? Есть ответ

Да, меры государственной поддержки не вечные и имеют лимит средств, которые выделялись из федерального бюджета

Из федерального бюджета на поддержку автопрома в течение 2020 года в сумме будет направлено 45 млрд рублей. Об этом сообщил директор департамента автомобильной промышленности Минпромторга РФ Денис Пак на онлайн-конференции «Сбер Про», передает ТАСС

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«В результате мирового экономического кризиса, который вызван пандемией и падением цен на нефть, на всех автомобильных рынках спрос на автомобили существенно снизился. Российский рынок тоже находится в этом общем негативном тренде», — объяснил Пак необходимость господдержки.

Средства распределены так: программы льготного автокредитования — 17 млрд рублей, льготного автолизинга — 8 млрд рублей, новая программа «Доступная аренда» — 2,5 млрд рублей. Субсидии производителям газомоторной техники составили 3,3 млрд, на опережающие госзакупки автомобилей направлено 4,5 млрд, на закупки скорых и реанимобилей — 10,2 млрд рублей. При этом Пак заметил, что более 90% попавших в программу поддержки авто не были бы проданы без льготных условий.