Автомобильный портал Motorpage
19 июн 2020

Сколько государство направило на поддержку автопрома в 2020 году? Есть ответ

Сколько государство направило на поддержку автопрома в 2020 году? Есть ответ

Да, меры государственной поддержки не вечные и имеют лимит средств, которые выделялись из федерального бюджета

Из федерального бюджета на поддержку автопрома в течение 2020 года в сумме будет направлено 45 млрд рублей. Об этом сообщил директор департамента автомобильной промышленности Минпромторга РФ Денис Пак на онлайн-конференции «Сбер Про», передает ТАСС
.
«В результате мирового экономического кризиса, который вызван пандемией и падением цен на нефть, на всех автомобильных рынках спрос на автомобили существенно снизился. Российский рынок тоже находится в этом общем негативном тренде», — объяснил Пак необходимость господдержки.

Средства распределены так: программы льготного автокредитования — 17 млрд рублей, льготного автолизинга — 8 млрд рублей, новая программа «Доступная аренда» — 2,5 млрд рублей. Субсидии производителям газомоторной техники составили 3,3 млрд, на опережающие госзакупки автомобилей направлено 4,5 млрд, на закупки скорых и реанимобилей — 10,2 млрд рублей. При этом Пак заметил, что более 90% попавших в программу поддержки авто не были бы проданы без льготных условий.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

Дизайн обновленного Bentley Bentayga рассекретили до премьеры

19 июня 2020

Раскрыт дизайн нового седана Geely, который будет построен на платформе Volvo

19 июня 2020

Оптовая цена 95-го бензина побила исторический максимум

19 июня 2020

В Москве появился новый вид разметки для парковок

19 июня 2020

Новый Mercedes S-Class сохранит двигатель V12

19 июня 2020

На электрокроссовере Ford Mustang можно будет ездить без рук

19 июня 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely Coolray - geely coolray 2020 быстрая мода Тест драйв
18 июня 2020

Geely Coolray
"Быстрая мода"
Lada Vesta Sport - lada vesta sport 2019 как закат эры гаражного тюнинга
Тест драйв
15 июня 2020

Lada Vesta Sport
"Lada Vesta Sport как закат эры гаражного тюнинга"
Rolls-Royce Cullinan - rolls-royce cullinan 2019 – маркетинг или возвращение к истокам?
Тест драйв
11 июня 2020

Rolls-Royce Cullinan
"Rolls-Royce Cullinan – маркетинг или возвращение к истокам?"
Mitsubishi L200 - mitsubishi l200 2020 как на холсте левитана
Автопутешествия
08 июня 2020

Mitsubishi L200
"Как на холсте Левитана"

Написано новостей:

2 6 0 5 9