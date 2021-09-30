Сколько угнали машин в России за год?

Страховые компании заявляют о снижении количества угонов. Интересно также то, что меняются предпочтения угонщиков.

Давайте с них и начнем. Итак, злоумыш­ленники стали обращать больше внимания на отечественные автомобили. Взять к примеру Lada, случаев угонов российских автомобилей страховщики зафиксировали на 13% больше, чем в прошлом году. При этом российская марка оказалась на пятом месте в списке самых угоняемых. Занятно, но в списках также числятся автомобили ГАЗ и МАЗ, хоть и занимают одни из последних позиций.

Лидер по угонам – Hyundai (по сравнению с прошлым годом рост составил 35 процентов). Что касается общего числа угонов то да, оно снизилось - за 9 месяцев нынешнего года оно сократилось примерно на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2020?го.