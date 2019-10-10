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10 окт 2019

Собираешься отказаться от автомобиля? Тебе заплатят!

Собираешься отказаться от автомобиля? Тебе заплатят!

К сожалению, такой интересный подход будут исповедовать в прекрасной стране под названием Австрия, да и то не на всей территории, а лишь в одном регионе, власти которого пошли на смелый эксперимент

Власти австрийского региона Бургенланд с 1 января 2020 года решили выплачивать специальный бонус тем, кто вместо личного автомобиля начнёт пользоваться общественным транспортом. Как сообщает издание  Kronen Zeitung. Компенсацию стоимости проезда введут ради, кто бы сомневался,  улучшения экологии.

Величина компенсации будет варьироваться в зависимости от протяжённости поездок, начиная от 20 километров. Размер минимальной выплаты составит 39 евро, но за один год она не превысит 150 евро.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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