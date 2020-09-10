Собянин заявил о большом количестве машин и нехватке дорог в Москве

Мэр столицы рассказал, что в городе количество личных машин каждые пять лет увеличивается на 1 миллион единиц

Количество личных автомобилей в Москве каждые пять лет увеличивается примерно на 1 млн единиц. Об этом со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина сообщает агентство «Москва».

«У нас в Москве уже миллионы машин, и каждые пять лет прибавляется по миллиону. Машин столько, что никаких дорог не хватит», — заявил Собянин. Градоначальник заявил о необходимости развития в городе быстрого общественного транспорта, чтобы у водителей было больше желания отказаться от личного автомобиля.

Интересно, что совсем недавно глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов заявил, что московские власти не планируют вводить платный въезд на территорию города, несмотря на рост числа автомобилей. Он заявил, что «количество выезжающих ежедневно на дороги города машин удается приводить в баланс». По словам Ликсутова, это стало возможно благодаря увеличивающейся популярности общественного транспорта, открытию новых парковок, усовершенствованной организации дорожного движения, а также развитию альтернативных видов транспорта.