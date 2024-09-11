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11 сен 2024

Sollers будет выпускать в России гибридные пикапы

Sollers будет выпускать в России гибридные пикапы

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил, что российская компания Sollers наладит производство пикапов с гибридной силовой установкой. Сроки начала производства и конкретная модель пока не уточняются

Мантуров отметил, что российское правительство совместно с автопроизводителями видит больше перспектив в гибридах, чем в электромобилях. В связи с этим разработана новая государственная программа по стимулированию спроса на гибридные автомобили, которая должна быть представлена в ближайшее время.

В настоящее время Sollers на заводе во Владивостоке выпускает пикапы ST6, которые являются переработанной версией JAC T6. В начале следующего года планируется начать производство более крупного пикапа ST8, основанного на модели JAC T8. Не исключено, что следующей моделью также станет пикап JAC. В арсенале китайского бренда есть и гибрид — JAC Hunter PHEV. Однако в России этот автомобиль уже продаётся под названием T9, но только с традиционным ДВС.

Гибридная версия Hunter PHEV на китайском рынке оснащена 2,0-литровым турбомотором мощностью 231 л.с., 184-сильным электродвигателем и 110-киловаттным генератором для подзарядки аккумулятора. Привод - полный. Заявленный разгон до 100 км/ч составляет 6 секунд, а максимальная скорость — 150 км/ч. Вероятно, для российского рынка мощность силовой установки будет снижена.
 

При написании новости использовалась информация:
gazeta

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