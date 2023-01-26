"Солнечному" автомобилю пришел конец?

Помните такую компанию, как Lightyear? В свое время она навела шуму после презентации своей разработки - лифтбэка, который работает на электричестве, получаемом от солнечных батарей

Удивительно, но машину довели до серийного производства и товарный экземпляр был представлен широкой публике в июне прошлого года. Любопытный факт- точные характеристики производитель так и не раскрыл, ограничившись лишь данными по максимальной скорости (160 километров в час) и запасу хода в 625 километров.

К сожалению, конвейер запустить так и не удалось - на сегодняшний день у компании закончились деньги для финансирования производства, которым, к слову, занимается сторонний подрядчик. По данным европейских СМИ, фирма уже обратилась в суд за разрешением официальной приостановки платежей партнерам и кредиторам. Одним из вариантов развития ситуации может стать банкротство.