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10 янв 2020

Sony не собирается выпускать автомобили

Sony не собирается выпускать автомобили
Автор фото: фирма-производитель

Представленный ранее концепт оказался лишь «игрой мускулов»- демонстрацией возможностей и технологий

Глава проекта Vision-S Изуми Каваниши заявил, что Sony не намерена становиться автопроизводителем, а шоу-кар – всего лишь демонстрация возможностей компании. В разговоре с изданием Impress Watch Каваниши пояснил, что в Vision-S воплощены «перспективные технологии Sony», например, автопилот с 33 датчиками и аудиосистема 360 Reality Audio с объемным звучанием и динамиками, встроенными в сиденья.

Интересно, но топ-менеджер провел аналогию со смартфонами, которые стали революцией в сфере мобильной сфере связи – подобное вскоре произойдет и на автомобильном рынке, считают в Sony.  Напомним, что, дебютировавший на CES-2020, электрокар был разработан совместно с NVidia, Continental, Bosch, ZF, Qualcomm и Blackberry. Он построен на платформе Magna Steyr и оснащается электрической силовой установкой.

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