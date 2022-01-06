Sony создает подразделение для выпуска электромобилей

На выставке потребительской электроники CES 2022 в Лас-Вегасе было несколько любопытных автомобильных дебютов, однако всех уже не в первый раз удивила корпорация Sony, показавшая кроссовер Vision-S 02. Это – уже второй прототип электромобиля от компании, прославившейся плеерами Walkman и телевизорами Trinitron

Самый интересный момент – на CES было объявлено о создании нового подразделения концерна – Sony Mobility Inc. Таким образом японцы развеяли все сомнения: они всерьёз рассматривают возможность выхода в новый сегмент. Более того, кроссовер, спроектированный в тесном сотрудничестве с Magna Steyr, выглядит вполне законченным и просчитанным прототипом, а не изыском дизайнеров и компоновщиков.

Увы, кроме габаритов и мощности силовой установки из двух электромоторов японws подробностей не сообщают. Как и в первом прототипе Vision-S, показанном два года назад, передняя панель кроссовера состоит из трех полноформатных дисплеев. Заявлена тесная интеграция с игровыми сервисами Sony Playstation и продвинутая телематика на основе сетей 5G, а меломанов и аудиофилов заинтриговало обещание обеспечить сразу несколько аудиозон в одном салоне, причем слушатели не будут мешать друг другу.