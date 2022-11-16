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16 ноя 2022

Составлен рейтинг самых надежных автопроизводителей

Составлен рейтинг самых надежных автопроизводителей
Автор фото: фирма-производитель

Американский Consumer Reports cоставил свой ежегодный рейтинг автопроизводителей, чьи автомобили отличаются высокой надежностью. Кто оказался в лидерах на этот раз?

Честно говоря, здесь нет никаких откровений – который год подряд верхние строчки рейтинга удерживают японцы, а именно – Lexus и Toyota. А дальше начинается самое интересное. Во-первых, на третье место «вскочила» компания BMW, отвоевав сразу 10 пунктов рейтинга, если сравнивать нынешние результаты с прошлым годом.

Во-вторых, неплохо показали себя и американские автопроизводители. К примеру, Lincoln поднялся сразу на 14 пунктов и занял десятую строчку топ-листа, что автоматически сделало его самым надежным американским брендом. В аутсайдерах оказался, как ни странно, Mercede-Benz.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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