Составлен рейтинг самых ненадежных автоматов

Заокеанские эксперты составили перечень автомобилей с наименее надежными автоматическими коробками передач. Большая часть списка пришлась на японские модели

«Проблемы с трансмиссией могут привести к ряду последствий, таких как перегрев, проскальзывание или зависание на одной передаче, — говорит Джон Ибботсон, главный механик Consumer Reports. — В конечном счете незначительные проблемы могут обернуться катастрофической поломкой, которая сделает из автомобиля недвижимость. Восстановление или замена трансмиссии — дорогостоящая процедура, требующая времени, и не у каждой ремонтной мастерской есть опыт, чтобы справиться с этой работой».

Больше всего негативных отзывов накопилось на легковушки Nissan. Многочисленные владельцы столкнулись с проблемами трансмиссии в моделях 2012-2015 годов. Один владелец, который не испытывал сложностей до 284 000 км, сообщил, что работа обошлась ему в $4000 (=273 000 рублей). Среди моделей, наиболее распространенных в России, в списке отмечен Ford Focus. Проблема связана с роботизированной трансмиссией PowerShift, которая порой неадекватно ведет себя во время езды и требует замены сцеплений.