Автомобильный портал Motorpage
8 июн 2020

Составлен рейтинг самых ненадежных автоматов

Составлен рейтинг самых ненадежных автоматов

Заокеанские эксперты составили перечень автомобилей с наименее надежными автоматическими коробками передач. Большая часть списка пришлась на японские модели

«Проблемы с трансмиссией могут привести к ряду последствий, таких как перегрев, проскальзывание или зависание на одной передаче, — говорит Джон Ибботсон, главный механик Consumer Reports. — В конечном счете незначительные проблемы могут обернуться катастрофической поломкой, которая сделает из автомобиля недвижимость. Восстановление или замена трансмиссии — дорогостоящая процедура, требующая времени, и не у каждой ремонтной мастерской есть опыт, чтобы справиться с этой работой».

Больше всего негативных отзывов накопилось на легковушки Nissan. Многочисленные владельцы столкнулись с проблемами трансмиссии в моделях 2012-2015 годов. Один владелец, который не испытывал сложностей до 284 000 км, сообщил, что работа обошлась ему в $4000 (=273 000 рублей). Среди моделей, наиболее распространенных в России, в списке отмечен Ford Focus. Проблема связана с роботизированной трансмиссией PowerShift, которая порой неадекватно ведет себя во время езды и требует замены сцеплений.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Subaru Crosstrek

Subaru XV может одолжить двигатель у купе BRZ

08 июня 2020
Toyota FJ Cruiser

Toyota может выпустить новый рамный внедорожник в ретро-стиле

08 июня 2020
Ford Ranger Raptor

Новый Ford Ranger Raptor не получит мотор V8

08 июня 2020
Acura TLX 2021

Acura выпустит три новых «заряженных» модели до 2022 года

08 июня 2020

Путин разрешил еще двум ведомствам «маячить»

08 июня 2020
Lexus ES 250 F SPORT

Lexus ES отдался спорту

05 июня 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mitsubishi L200 - mitsubishi l200 2020 как на холсте левитана Автопутешествия
08 июня 2020

Mitsubishi L200
"Как на холсте Левитана"
Audi Q8 - audi q8 2019 в качестве предмета вожделения
Тест драйв
05 июня 2020

Audi Q8
"Audi Q8 в качестве предмета вожделения"
Lada Granta Cross - lada granta cross 2019 показала, как стать обаятельной и привлекательной
Тест драйв
02 июня 2020

Lada Granta Cross
"Lada Granta Cross показала, как стать обаятельной и привлекательной"
Mazda 3 - mazda 3 2019 жесткий драйв или поэзия с каллиграфией?
Тест драйв
29 мая 2020

Mazda 3
"Mazda 3: жесткий драйв или поэзия с каллиграфией?"

Написано новостей:

2 5 9 7 9