Состоялся большой тест-драйв ТОП-5 АВТО

22 апреля состоялся традиционный большой тест-драйв автомобилей, которые вошли в шорт-листы ежегодной Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО»

Уже в шестой раз это важное мероприятие проходило на скоростной автомобильной дороге М11 «Нева». Как и прежде, члены жюри могли поближе познакомиться и протестировать претендентов во всех номинациях премии. В тест-драйве приняли участие более тридцати автомобилей 15 различных автомобильных брендов.

Напомним, что тест-драйв проводится специально для членов экспертного жюри за несколько недель до окончания финального голосования. Уже к 30 апреля международная аудиторская компания KPMG завершает прием бюллетеней с результатами от членов жюри для подсчета голосов. Победители будут объявлены на Церемонии вручения премии «ТОП-5 АВТО» в конце мая.