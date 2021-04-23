Автомобильный портал Motorpage
23 апр 2021

Состоялся большой тест-драйв ТОП-5 АВТО

Состоялся большой тест-драйв ТОП-5 АВТО

22 апреля состоялся традиционный большой тест-драйв автомобилей, которые вошли в шорт-листы ежегодной Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО»

Уже в шестой раз это важное мероприятие проходило на скоростной автомобильной дороге М11 «Нева». Как и прежде, члены жюри могли поближе познакомиться и протестировать претендентов во всех номинациях премии. В тест-драйве приняли участие более тридцати автомобилей 15 различных  автомобильных брендов.

Напомним, что тест-драйв проводится специально для членов экспертного жюри за несколько недель до окончания финального голосования. Уже к 30 апреля международная аудиторская компания KPMG завершает прием бюллетеней с результатами от членов жюри для подсчета голосов. Победители будут объявлены на Церемонии вручения премии «ТОП-5 АВТО» в конце мая.

При написании новости использовалась информация:
Топ-5 Авто

Комментарии к новости

Последние новости

...
Honda HR-V (2022)

Honda раскрыла характеристики нового HR-V

23 апреля 2021
Toyota

К 2025 году Toyota представит электрический пикап

22 апреля 2021
Uaz Patriot

Uaz Patriot обзаведётся версией с V8

22 апреля 2021
Skoda Karoq

В России произошёл массовый отзыв Skoda Karoq

22 апреля 2021
Honda SUV e:Prototype

Honda представила свой первый электрический кроссовер

22 апреля 2021

Toyota разрабатывает водородный двигатель для гоночных машин

22 апреля 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Cadillac XT6 - cadillac xt6 (2020) своя ориентация Тест драйв
23 апреля 2021

Cadillac XT6
"Своя ориентация"
KIA K5 - kia k5 (2021) за счет чего kia k5 намерен усидеть сразу на двух стульях
Тест драйв
20 апреля 2021

KIA K5
"За счет чего Kia K5 намерен усидеть сразу на двух стульях"
Renault Duster - renault duster (2021) вид спереди
Тест драйв
16 апреля 2021

Renault Duster
"В предвкушении удовольствия"
Audi Q7, Land Rover Range Rover - сравнительный тест range rover и audi q7: противоположные взгляды на понятие «самая крутая тачка»
Сравнительный тест
14 апреля 2021

Audi Q7, Land Rover Range Rover
"Противоположные взгляды на понятие «самая крутая тачка»"

Написано новостей:

2 8 1 4 9